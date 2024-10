​Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Czesław Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Porozmawiamy m.in. o pomocy rolnikom po powodzi.

Czesław Siekierski / Radek Pietruszka / PAP

Czesława Siekierskiego zapytamy o pomoc rolnikom po powodzi: ile pieniędzy wypłacono, czy zostaną dostarczone nasiona na siewy, na jakim etapie jest utylizacja produktów rolniczych zanieczyszczonych po powodzi i z jakimi problemami zgłaszają się jeszcze rolnicy z terenów powodziowych do ministerstwa.

Porozmawiamy również o wolnym dniu w Wigilię, zmianie czasu i wyborach prezydenckich.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i do aplikacji RMF ON!

