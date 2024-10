Gościem Tomasza Terlikowskiego w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie w czwartek były prezydent Bronisław Komorowski.

Bronisław Komorowski / RMF FM

>>>SŁUCHAJ INTERNETOWEGO RADIA RMF24<<<

Podsumujemy sejmowe orędzie prezydenta Andrzeja Dudy i odpowiedź premiera Donalda Tuska. Zapytamy też o to, czy tymczasowe zawieszenie prawa do azylu to dobry pomysł i czy pat ws. mianowania ambasadorów nie osłabia naszej polityki zagranicznej.

Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24 i aplikacji RMF ON.

