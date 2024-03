Od kilkunastu do trzydziestu procent wzrosły w ciągu ostatniego roku ceny mieszkań w polskich miastach. To oznacza, że mimo szybkiego wzrostu wynagrodzeń, dla większości zaczynających dorosłe życie Polaków własna nieruchomość staje się coraz bardziej nieosiągalna. Czy władze powinny coś z tym zrobić? Czy są realne szanse na zmianę tej sytuacji? Michał Zieliński zapyta o to w piątek w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 współprzewodniczącego Lewicy Razem Adriana Zandberga.