"Stan wyjątkowy jest tylko po to, żeby nie dopuścić mediów do granicy" – powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Anna Maria Żukowska. Posłanka Lewicy uważa również, że "mury na granicy są nieefektywne". "Humanitarne by było odsyłanie tych osób samolotami do krajów pochodzenia, a nie do lasu. Potem po 10 razy próbują z tego lasu przejść. Zamiast w ten sposób podchodzić do tematu my powinniśmy mieć umowę o readmisji z innymi państwami" – dodała.

REKLAMA