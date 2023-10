"Nie jestem upoważniona do deklarowania w tej chwili ustaleń, pozwólmy je ogłosić liderom, to jest jeden z typów, tak się może zdarzyć "- mówiła Anna Maria Żukowska w Porannej rozmowie w RMF FM pytana o to, czy Szymon Hołownia jest kandydatem opozycji na marszałka Sejmu.