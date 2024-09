Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM w środę będzie Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy m.in. o zmianach, jakie mają nastąpić w kierownictwie PiS po kongresie w Przysusze czy o powodzi w południowo-zachodniej Polsce.

Zbigniew Bogucki / Albert Zawada / PAP

Z naszym gościem porozmawiamy o zmianach, jakie mają nastąpić w kierownictwie największej partii opozycyjnej po kongresie w Przysusze. Zapytamy też o finanse PiS i zawiadomienie do prokuratury na członków PKW, którzy zdecydowali o odebraniu Prawu i Sprawiedliwości prawie 11 mln dotacji podmiotowej za nieprawidłowości przy prowadzeniu kampanii wyborczej. Porozmawiamy również o działaniach rządu przy usuwaniu skutków powodzi.

