"Polsce należą się reparacje wojenne od Niemiec" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister funduszy i polityki regionalnej, a zarazem wiceprezes Partii Republikańskiej – Jacek Żalek. "Jeżeli komuś coś zabierzesz, ukradniesz, zabijesz, zgwałcisz, splądrujesz, spalisz, to niestety ponosisz – nie tylko w prawie cywilnym, ale również międzynarodowym – konsekwencje" – podkreślał gość Roberta Mazurka.

Jacek Żalek / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

"Niemcy mówią: nie, to nie my, to byli naziści, my za nic nie odpowiadamy. I tak mówili z każdym, kto zgłaszał tego typu roszczenia. Na początku mówili: nie, my za nic nie odpowiadamy" - zaznaczał.

Robert Mazurek pytał swojego gościa także o to, czy jest konflikt między PiS-em a Solidarną Poską dotyczący praworządności oraz KPO.

"Jest różnica zdań. Używają kategorycznego bardzo języka, wskazując na pewne racje i jeżeli byśmy przyjęli argumenty słusznościowe, to warto z nimi rozmawiać" - podkreślał Żalek.

Gość Porannej rozmowy w RMF FM był też pytany o kontrowersje wokół "Sylwestra Marzeń" w TVP, na którym amerykańska grupa Black Eyed Peas wystąpiła w tęczowych opaskach na ramionach. Czy Jacek Żalek podziela opinie polityków Solidarnej Polski o "deprawacji" i "homopropagandzie"?

"Zabawa sylwestrowa i to chyba jedyny komentarz, który powinien puentować wypowiedzi polityków. Rozumiem, że politycy w świątecznym okresie mają trochę więcej czasu i koncentrują się na uprawianiu polityki przez Twittera, a to nie jest dobra metoda na uprawianie polityki" - mówił.

Dlaczego Solidarna Polska to robi? "Trudno mi powiedzieć, najlepiej byłoby zapytać kolegów z Solidarnej Polski. To są dzielni panowie i panie, tylko czasami niestety nie potrafią - mam wrażenie - wyważyć tego, co jest istotne. Najistotniejsze są proporcje. Solidarna Polska w ramach koalicji ma odpowiedzialność za sprawiedliwość, czyli za ten sektor związany z wymiarem sprawiedliwości, i to jest gigantyczna odpowiedzialność i rozumiem, że tu powinni się koncentrować politycy Solidarnej Polski. Natomiast, jeżeli całą uwagę skupiają, poprzez zaangażowanie, zaangażowanie, być może oni uznali, że skoro to będzie mały wpis na Twitterze, to on nie wywoła takiego echa. Wywołał pewnie dlatego, że po prostu były święta. Chyba nie mieli świadomości, że to jest brak zachowania proporcji" - zaznaczał.

"Nie oglądam telewizji i generalnie uważam, że nie jest rolą telewizji publicznej, żeby uczestniczyć w tak komercyjnym przedsięwzięciu" - podkreślał Żalek.