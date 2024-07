Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej i prezes PSL. Porozmawiamy z nim o sprawie zatrzymania i wypuszczenia na wolność posła Marcina Romanowskiego, a także o dzielących koalicję rządową kwestiach aborcji i związków partnerskich.

Władysław Kosiniak-Kamysz / Karolina Bereza / RMF FM

Władysława Kosiniaka-Kamysza zapytamy o sprawę zatrzymania i wypuszczenia na wolność posła Marcina Romanowskiego. Czy to była kompromitacja wymiaru sprawiedliwości? Co z dalszym rozliczaniem rządów PiS, co od miesięcy zapowiadają politycy koalicji rządzącej?

W programie padną także pytania o bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy i o przepisy zapewniające żołnierzom bezkarność za użycie broni.

Wicepremiera zapytamy także o dzielące koalicję rządową kwestie aborcji i związków partnerskich.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy o godz. 8:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!