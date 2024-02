Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Witold Bańka, były minister sportu, obecnie prezes Światowej Organizacji Antydopingowej (WADA). Porozmawiamy z nim między innymi o tym, czy we współczesnym sporcie da się jeszcze cokolwiek osiągnąć bez farmakologicznego wspomagania. Czy doping biorą wszyscy, ale tylko pechowcy wpadają? A jak jest z Polakami?

Witolda Bańkę zapytamy także o szanse polskich sportowców na tegorocznych letnich igrzyskach olimpijskich w Paryżu oraz o to dlaczego ostatecznie zdecydowano się dopuścić do nich (choć nie jako reprezentantów swych państw) zawodników z Rosji i Białorusi.

Pretekstem do rozmowy z szefem WADA jest decyzja Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu sprzed kilku dni, który na cztery lata zdyskwalifikował rosyjską łyżwiarkę Kamilę Walijewę. Walijewa - wówczas piętnastolatka - najpierw stała się przed dwoma laty objawieniem zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie, następnie bohaterką dopingowego skandalu. Jeszcze przed zakończeniem turnieju w jej organizmie wykryto bowiem niedozwolony środek zwiększający odporność.

Decyzja trybunału w Lozannie, będąca finałem tej sprawy, wywołała nerwowe reakcje w Moskwie. Szef rosyjskiego wywiadu Siergiej Naryszkin oskarżył Witolda Bańkę, że - jako narzędzie w rękach Amerykanów - działa na szkodę rozwoju światowego sportu.

