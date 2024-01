"Takiego bałaganu jak teraz jeszcze nie było. To efekt 8 lat rządów PiS-u" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Dariusz Wieczorek. Minister nauki nawiązywał w ten sposób zarówno do zamieszania wokół mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz sporu, czy Dariusz Barski jest nadal prokuratorem krajowym.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wieczorek: Takiego bałaganu jeszcze nie było. To efekt rządów PiS-u

"To chyba nie jest wina ani marszałka Hołowni, ani pana Wieczorka, Czarzastego, czy Tuska. Stało się, jak się stało. Prezydent Duda podjął decyzję o ułaskawieniu (w 2015 roku - red.) tych, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem" - tak chaos wokół mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika komentował w Porannej rozmowie w RMF FM Dariusz Wieczorek. Jego zdaniem "marszałek Hołownia może uznać, że mandaty wygasły". "Wystarczy spojrzeć w zapis konstytucji, Trybunał Konstytucyjny nie jest do niczego potrzebny" - stwierdził, wskazując na zapis, że posłem nie może być sobą skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

"Wierzę marszałkowi Hołowni. On wie, co robić. Poradzi sobie" - dodawał rozmówca Roberta Mazurka, mając na myśli czwartkowe obrady Sejmu i pytanie, jakie wszyscy sobie stawiają: czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, którzy dwa dni temu ułaskawieni przez prezydenta opuścili więzienie, mogą brać udział w posiedzeniu.

"Takiego bałaganu formalno-prawnego, z jakim mamy do czynienia w tej chwili, nigdy w Polsce nie było. To jest efekt 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy" - oświadczył minister nauki. To z kolei komentarz do sporu, czy prokuratorem jest powołany za rządów PiS Dariusz Barski, czy Jacek Bilewicz, który na mocy decyzji premiera Donalda Tuska jest pełniącym obowiązki prokuratorem krajowym.