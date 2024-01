"Bartosz Arłukowicz jest sfrustrowanym politykiem. Nikim ani w Platformie, ani w państwie nie został" - to riposta Marcina Mastalerka na słowa, jakie padły dziś w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF. Arłukowicz powiedział, że „im więcej Marcina Mastelerka u boku Andrzeja Dudy, tym więcej błędów prezydenta”. W ten sposób nawiązał do decyzji o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. "Dzięki prezydentowi Dudzie sprawiedliwość zwyciężyła nad częścią wymiaru sprawiedliwości" - stwierdził tymczasem szef gabinetu Dudy w Porannej rozmowie w RMF FM.

"Prezydent przeprowadził najkrótszą możliwą ścieżkę ułaskawienia" - przekonywał Mastalerek. Dodawał, że Mariusz Kamiński i Maciej Wasik są w przekonaniu prezydenta posłami. "Według prezydenta panowie są parlamentarzystami" - mówił rozmówca Roberta Mazurka.

Mastalerek uważa, że marszałek Hołownia, postanowieniem o wygaszeniu mandatów skazanych prawomocnym wyrokiem na 2 lata więzienia polityków PiS, "doprowadzi do awantury prędzej czy później". Według ustaleń dziennikarzy RMF FM może do niej dojść już jutro podczas posiedzenia Sejmu, na które Kamiński i Wąsik się najwyraźniej wybierają. "Panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy" - powiedział wczoraj po wyjściu na wolność Mariusz Kamiński.

Jeśli nie Sejm to Parlament Europejski? Zdaniem Marcina Mastalerka to od decyzji tych dwóch polityków PiS będzie zależało, czy wystartują w wyborach do europarlamentu. "To jest wyłącznie decyzja parlamentarzystów, a także partii, która będzie ich wystawała" - odpowiedział nasz gość na stwierdzenie prowadzącego, że Kamiński i Wąsik zostali skazani także na 5-letni zakaz sprawowania funkcji publicznych. "Prezydent ułaskawił parlamentarzystów w taki sposób, że mają zatartą karę i mogą kandydować gdzie tylko będą chcieli" - stwierdził szef gabinetu Andrzeja Dudy.