Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski poinformował w środę oficjalnie, że będzie ponownie startował w wyborach na prezydenta tego miasta. Powiedział o tym na spotkaniu z mieszkańcami miasta w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

Prezydent Tadeusz Truskolaski / Artur Reszko / PAP

Wiele osób już od dawna pytało mnie, czy będą startował. Ta decyzja nie przyszła łatwo z uwagi na to, że sprawuję funkcję prezydenta już wiele, wiele lat. Ale wśród osób, z którymi rozmawiałem - oczywiście najczęściej to były osoby przyjazne - wszyscy po prostu zachęcali mnie do tego, do startu, no i po dość długim namyśle zdecydowałem się, że jeszcze raz podejmę tę rękawicę - powiedział Truskolaski.

65-letni Tadeusz Truskolaski jest prezydentem Białegostoku od czterech kadencji. Objął to stanowisko w grudniu 2006 r. i sprawuje je od 18 lat.

W ostatnich wyborach w 2018 r. startował na prezydenta miasta z poparciem Koalicji Obywatelskiej (Komitet Wyborczy Wyborców Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) i wygrał te wybory w pierwszej turze. Zdobył 56,21 proc. głosów, pokonując kontrkandydatów, w tym kandydata Zjednoczonej Prawicy Jacka Żalka, który miał 30,2 proc. głosów.

W 2006 r. był bezpartyjnym kandydatem popieranym przez Platformę Obywatelską, wygrał w drugiej turze. W 2010 r. również jako bezpartyjny z poparciem PO wygrał w pierwszej turze. W 2014 r. startował z własnego komitetu wyborczego, wygrał w drugiej turze.

Ekonomista, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Tadeusz Truskolaski jest obecnie prezesem Unii Metropolii Polskich skupiających największe polskie miasta. Jak dotąd Tadeusz Truskolaski jest jedynym kandydatem, który oficjalnie ogłosił start w kwietniowych wyborach na prezydenta Białegostoku.