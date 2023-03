"Największe referendum w sprawie aborcji odbyło się na ulicach polskich miast jesienią 2020 roku. Duże miasta, małe miasta, polskie wsie masowo protestowały. Młode kobiety, starsze kobiety, mężczyźni. To było referendum" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceprzewodniczący klubu Lewicy Tomasz Trela pytany, dlaczego Lewica nie chce referendum w sprawie aborcji. "Uczestniczyłem w tych protestach, ludzie mówili: trzeba wprowadzić prawo do aborcji, żeby to kobieta decydowała. Dla nas to jest wyznacznik" - dodawał gość Roberta Mazurka.

Wiceprzewodniczący klubu Lewicy Tomasz Trela pytany, dlaczego Lewica nie chce referendum w sprawie aborcji, mówił: "Uczestniczyłem w tych protestach, ludzie mówili: trzeba wprowadzić prawo do aborcji, żeby to kobieta decydowała. Dla nas to jest wyznacznik."

Parlamentarzystki i parlamentarzyści rozmawiają z ludźmi, oni nam sugerują, a my mamy obowiązek i naszą powinność, jeżeli mamy mandat społeczny, żeby wypełniać to zobowiązanie wobec ludzi. Dlatego jako Lewica mówimy kategorycznie i jednoznacznie: jesteśmy za tym, żeby kobieta decydowała (ws. aborcji - przyp. red.) i za tym podniesiemy ręce - podkreślał. Robert Mazurek pytał, dlaczego w roku 2016 Lewica chciała referendum, a teraz nie. To był błąd. Powiedział o tym Włodzimierz Czarzasty, będąc ostatnio w Szczecinie, mówi to Tomasz Trela, będąc dzisiaj u pana. (...) Trzeba przegłosować ustawę, trzeba przekonać prezydenta, żeby tę ustawę podpisał - jeżeli nie tego, to kolejnego - i trzeba wprowadzić w życie - zaznaczał. "Partia, która wygrywa wybory, ma prawo wskazać kandydata na premiera" Prowadzący rozmowę pytał także, czy Lewica zgodzi się, żeby Donald Tusk został premierem, jeśli opozycja wygra jesienne wybory parlamentarne. Posłanka partii Razem Paulina Matysiak mówiła niedawno, że jej ugrupowanie postawi weto tej kandydaturze. Dla mnie jest bardzo oczywiste, że partia, która wygrywa wybory, ma prawo wskazać kandydata na premiera. Jeżeli PO wygra wybory i wskaże Tuska, a my będziemy współrządzić, to Donald Tusk będzie premierem - przekonywał. Mówił także, że jest to sprawa drugorzędna. Pierwszorzędna jest taka, żeby wygrać wybory i żeby móc wskazać kandydata na premiera - zaznaczał. Robert Mazurek pytał również swojego gościa, czy mieszkanie to prawo, czy towar. Mieszkanie jest prawem, a nie towarem. Państwo powinno budować mieszkania na wynajem. Są niektórzy obywatele, którzy wolą się zadłużyć, wolą skorzystać z kredytu i mieć swoją własność. A ja mówię o mieszkaniach, które nie będą własnością obywatela. Będą własnością państwa, a obywatel będzie mógł z niego skorzystać, wynajmując je od państwa. Mówię o budowaniu mieszkań komunalnych, które mogą robić samorządy, mówię o budowaniu mieszkań, które może robić np. agencja rządowa - dodawał gość Porannej rozmowy w RMF FM.

