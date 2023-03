Grupa licealistów z Poznania przygotowała specjalną platformę, na której ósmoklasiści ze szkół podstawowych będą mogli sprawdzić, czy wybrana przez nich szkoła odpowiada ich kryteriom. Pod uwagę brane są nie tylko wyniki z egzaminów czy oceny, ale na przykład atmosfera w szkole.

/ Shutterstock

ŚwiadomieWybieram.pl - to portal, który stworzyła grupa licealistów z Poznania. Projekt ma pomagać ósmoklasistom szkół podstawowych, przed którymi stoi trudna decyzja dotycząca wyboru przyszłej szkoły. Licealiści postanowili stworzyć więc platformę, która wskaże czy dana szkoła pasuje do preferencji uczniów.

Wyniki matur to jeden z kilku sprawdzanych czynników. Dane są zbierane od obecnych uczniów szkół średnich - mówi Wiktor Stanisławek, jeden z twórców platformy. Najważniejszym sposobem działania są trzy suwaki, którymi kandydat sprawdza czy szkoły spełniają jego kryteria. Wśród nich jest między innymi nastawienie na maturę lub atmosfera w szkole - dodaje.

Uczniowie szkół średnich dzielą się swoimi przemyśleniami za pomocą specjalnej ankiety. Obecnie udało im się zebrać wymaganą liczbę opinii z ponad 30 szkół na terenie Poznania. Pomysłodawcy chcą, by do końca tegorocznej rekrutacji odpowiedzi udzieliły wszystkie poznańskie szkoły średnie. Docelowo projekt ma objąć swoim obszarem całą Polskę.

Zależy nam na tym, by pokazać ósmoklasistom np. czy dana szkoła jest przyjazna, jak nauczyciele współpracują z uczniami, jak uczniowie odnoszą się do siebie, ale też patrzymy na inne rzeczy - czy w szkole jest bufet, swobodny dostęp do internetu - wymienia.