Malowanie ustami, oglądanie filmu z zamkniętymi oczami czy zumba z Miss Świata na Wózku - to niektóre punkty programu Festiwalu "Pełnia Życia". Na te wydarzenia będzie można wybrać się w dniach 9-11 marca do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

Festiwal Pełnia Życia zaprasza od 9 do 11 marca do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Już po raz drugi Fundacja "Dom w Łodzi" organizuje Festiwal "Pełnia Życia", w czasie którego będzie można doświadczyć świata "niewidzialnego" z ekipą Black World, malować ustami z Agnieszką Sapińską, zatańczyć zumbę z II Vice Miss Świata na Wózku, zobaczyć film z zasłoniętymi oczami albo podszkolić się z prowadzenia mediów społecznościowych pod okiem VIP Team.

W dniach 9-11 marca odbędzie się wyjątkowe wydarzenie - Festiwal "Pełnia Życia", którego celem jest uruchomienie naszej wyobraźni. Festiwal pozwoli nam spojrzeć na rzeczywistość z innej perspektywy i poznać świat osób z niepełnosprawnościami osiągnąć. A świat osób z niepełnosprawnościami obciążony jest stereotypami i błędnymi przekonaniami. Poprzez ten festiwal chcemy też pokazać, że dzięki pasji, zaangażowaniu i dążeniu do przełamywania barier można naprawdę wiele - mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.

Co znalazło się w programie Festiwalu?

Program festiwalowy jest bardzo zróżnicowany. W ciągu 3 dni zaprezentowane zostaną m.in. dwa filmy - w tym jeden z nich w taki sposób, jak oglądają kino osoby niewidome, odbędą się warsztaty i spotkania prowadzone przez niesamowite osoby, które mimo niepełnosprawności żyją pełnią życia.

W tym roku uczestnicy Festiwalu będą mieli możliwość:

spotkania z osobami niewidomymi z Black World i "zobaczenia niewidzialnego";

sprawdzenia, jak wygląda życie osoby na wózku - w czasie spotkania z Kasią Król;

spróbowania, jak maluje się ustami - pod okiem artystki Agnieszki Sapińskiej;

poznania tajników mediów społecznościowych z duetem VIP Team;

poćwiczenia zumby pod okiem drugiej wicemiss świata na wózku Ani Płoszyńskiej.

Odbędzie się też wernisaż prac malarki ustami Agnieszki Sapińskiej oraz będzie można zobaczyć rysunki dzieci z niepełnosprawnościami, które powstały specjalnie na Light Move Festival pod hasłem "Zobacz Bohatera".

Chcemy zmieniać oblicze niepełnosprawności, oswajać świat z innością i pokazywać, że mimo ograniczeń można żyć pełnią - podkreśla prezes Fundacji "Dom w Łodzi" Jolanta Bobińska, która stworzyła pierwszy w Polsce dom dziecka dla dzieci z ciężkimi schorzeniami i niepełnosprawnościami. Można realizować się zawodowo, rozwijać pasje i osiągać sukcesy. To komunikat zarówno do osób sprawnych, ale też - do osób dotkniętych schorzeniami, które nie zawsze mają śmiałości sięgać po marzenia - dodaje.

Statuetki dla wyjątkowych osób

W czasie festiwalowej gali zostaną wręczone statuetki "Chmurki #pelniazycia" wyjątkowym osobom, które pokazują światu, że z niepełnosprawnością można żyć pełnią i nie rezygnować z marzeń. Bohaterom, którzy zmieniają świat osób z niepełnosprawnościami inspirując swoim przykładem.

Festiwal ma być pozytywną i motywującą kontrą w stosunku do wizerunku osób z niepełnosprawnościami, jaki utrwalają przekazy związane z prośbami o finansowe wsparcie, gdzie nacisk kładzie się na trudności. Tak oczywiście jest. Jest ból, są wyzwania, operacje, zabiegi, wizyty u specjalistów i ciągła rehabilitacja. To jest nasza codzienność. Ale jest też przestrzeń na normalne życie: na pasje, marzenia, pracę zawodową, przyjaźnie - podkreśla dyrektorka fundacyjnego Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Anna Karolak. Jak podkreśla, "o tym chcemy mówić, to chcemy pokazywać, bo to właśnie zaszczepiamy w naszych Dzieciach".

Wszystkie wydarzenia festiwalowe będą odbywać się w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

Idea festiwalu Pełnia Życia jest nam wszystkim bardzo bliska - mówi dyrektor Centrum Dialogu Joanna Podolska. To już druga edycja, którą organizujemy wspólnie, by budować lepszy, bardziej empatyczny świat. W tym roku festiwalowi goście będą mogli m.in. zobaczyć naszą wystawę poświęconą Alinie Margolis - Edelman pod bardzo czytelnym tytułem "Elementarz empatii" - dodaje.

Festiwal objęty jest patronatem honorowym prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.

Partnerami Festiwalu Pełnia Życia jest Black World, Tropiciel oraz RecinLodz.