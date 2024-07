​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł Lewicy i zastępca przewodniczącej komisji śledczej ds. Pegasusa, Tomasz Trela.

Naszego gościa zapytamy o zaplanowane na środę przesłuchanie Zbigniewa Ziobry, które po raz kolejny nie dojdzie do skutku. Jak komisja śledcza zamierza doprowadzić do jego skutecznego przesłuchania?

Z posłem Trelą porozmawiamy też o zbliżającym się posiedzeniu Sejmu, na którym kolejny poseł Zjednoczonej Prawicy straci immunitet. Wrócimy do tematu aborcji i związków partnerskich, a także spróbujemy namówić polityka na szczerą rozmowę o stanie polskiej lewicy.

