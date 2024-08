Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Tomasz Majewski - szef polskiej misji olimpijskiej na igrzyskach w Paryżu, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a także złoty medalista olimpijski z Pekinu i Londynu. Z naszym gościem podsumujemy kończące się w niedzielę igrzyska w Paryżu.

Wideo youtube

Z naszym gościem podsumujemy igrzyska olimpijskie w Paryżu, które kończą się w niedzielę. Wracamy ze stolicy Francji usatysfakcjonowani, a może z niedosytem? Co było największą niespodzianką, a co porażką?

W programie padną pytania o wnioski, które trzeba wyciągnąć po występie Polek i Polaków oraz o przygotowania do kolejnych letnich igrzysk olimpijskich, które w 2028 roku odbędą się w Los Angeles.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 8:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!