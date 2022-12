Polska reprezentacja, choć rozegrała w niedzielę swój najlepszy mecz na mundialu w Katarze, to odpadła w jednej ósmej finału, przegrywając z Francją 1:3. Czy szczęśliwie wywalczony awans do fazy pucharowej mistrzostw świata to wszystko, na co dziś stać naszą kadrę? Dlaczego gra Biało-Czerwonych tak bardzo różniła się w niedzielę od tej, którą zaprezentowała w środę z Argentyną? Czy Czesław Michniewicz powinien pozostać na funkcji selekcjonera? Jakie zmiany czekają naszą kadrę, która już wiosną przyszłego roku rozpocznie walkę o awans na Euro 2024 w Niemczech? O tym wszystkim porozmawiamy w poniedziałek z Tomaszem Kłosem, byłym reprezentantem Polski, uczestnikiem mistrzostw świata w Korei Płd. i Japonii w 2002 r.