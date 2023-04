Robert Mazurek dopytywał także, czy PSL popiera pakiet Fit for 55?

Trzeba powiedzieć, kto podejmuje decyzje w UE. Parlament Europejski, rząd polski, Rada Europejska, przedstawiciele państw członkowskich, czyli prezydenci i premierzy podejmuje główne decyzje - odpowiadał. Nie popieram dyrektywy spalinowej, nie popieram dyrektywy metanowej - dodał.

Filip Libicki będzie kandydatem PSL-u do Senatu - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM. Jest senatorem, jest w pakcie senackim, nie planujemy żadnych zmian senatorów, którzy należą do klubu. Wszyscy senatorowie, którzy tworzą dziś pakt senacki, mają prawo startu - zapewnił prezes PSL.

Czy dla ugrupowania nie będą problemem słowa Libickiego, który kilka tygodni temu napisał na Twitterze, że "żarliwość, z jaką redaktor Terlikowski stawia w centrum każdą ofiarę pedofilii w Kościele rodzi we mnie - przyznaje że złą - pokusę, by przestać się nimi aż tak przejmować"? Dobrze, że przeprosił za te słowa. Słowa niedobre, kompletnie nie na miejscu - odpowiedział Kosiniak-Kamysz.

Robert Mazurek zapytał swojego gościa również o to, czy politycy PSL-u wezmą udział w organizowanym przez Donalda Tuska w marszu 4 czerwca? Kosiniak-Kamysz na to pytanie nie odpowiedział wprost. Będą tam członkowie i sympatycy PSL-u. My szykujemy pewną niespodziankę - mówił Kosiniak-Kamysz.

Jednoznacznej odpowiedzi szef ludowców udzielił za to na pytanie, czy PSL wejdzie do komisji weryfikacyjnej ds. bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nie wejdziemy - zadeklarował Kosiniak-Kamysz. Robert Mazurek dopytywał, czy powodem jest to, że jednym z głównych negatywnych bohaterów prac tej komisji może być Waldemar Pawlak, który jako minister gospodarki w rządzie Donalda Tuska podpisał z Gazpromem wieloletni kontrakt na dostawy gazu i w zamian za niewielki rabat umorzył Rosjanom gigantyczny dług. Cena gazu w wyniku tych kontraktów została obniżona - bronił partyjnego kolegę Kosiniak-Kamysz. Zwracał też uwagę, że to PiS zacieśniał energetyczny związek Polski z Rosją. Kto uzależnił nas od rosyjskiej ropy? Kto podpisał po aneksji Krymu w 2016 r. na 15 lat umowę o ropę? Kto zwiększył import rosyjskiego węgla do Polski. My zwiększyliśmy o 90 proc. dywersyfikację dostaw energii - mówił szef ludowców.

W rozmowie padło też pytanie o to, dlaczego PSL jest najmniej popularną partią wśród mieszkańców polskiej wsi. Według ostatniego sondażu Pollster dla Super Expressu na PSL chce głosować tylko 7,49 proc. mieszkańców wsi. To najgorszy wynik ze wszystkich dużych partii. Kosiniak-Kamysz przekonywał, że PSL nie jest już partią stricte wiejską, a w ostatnich wyborach na ludowców tyle samo osób głosowało w mieście co na wsi. Mamy pierwszego posła z Warszawy od 1947 roku, czyli od czasów Mikołajczyka. W Warszawie dostaliśmy 60 tys. głosów, a normalnie dostawaliśmy 6-7 tys. Gdyby nie pójście po głosy miasta, nie byłoby nas w Sejmie - mówił Kosiniak-Kamysz.