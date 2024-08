Była wicedyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące – poinformował w Porannej rozmowie w RMF FM europoseł Koalicji Obywatelskiej, Michał Szczerba. Sprawa dotyczy nadużyć w NCBiR.

Michał Szczerba w Porannej rozmowie w RMF FM przekazał nowe informacje ws. śledztwa dotyczącego nadużyć w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W ostatnich dniach prokuratura informowała w komunikacie o kolejnych aresztowaniach i przesłuchaniach. To już jest ponad 20 osób, które otrzymały zarzuty w tej sprawie. I wicedyrektorka, o której informowała prokuratura, została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. (...) Sprawa jest bardzo poważna. Wiemy, że w tle jest pranie brudnych pieniędzy, przyjmowanie korzyści majątkowych i działalność w zorganizowanej grupie przestępczej - mówił Szczerba.

To są cały czas urzędnicy, przedsiębiorcy, albo ci, którzy tworzyli fikcyjne faktury. Ale ten system robiła Partia Republikańska, ten system stworzyła Partia Republikańska i oczywiście z niego korzystała - podkreślił.

Kiedy do odpowiedzialności mogą zostać pociągnięci politycy? Jeśli chodzi o Adama Bielana - w tej sprawie jest zawiadomienie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej Bielana bezpośrednio, o bezprawne wpływanie na działania NCBiR w sensie kadrowym. Co do Jacka Żalka - brak właściwego nadzoru nad NCBiR jest oczywiste, to potwierdziła również NIK - poinformował.

Szczerba podkreślił, że chciałby, żeby rozliczanie afer z czasów rządów PiS było szybsze, sprawniejsze i skuteczniejsze. Ale mam świadomość, że nie jest rolą polityków wpływanie na decyzje prokuratury, które jednak zapadają. Wszystko jest dla mnie za wolno - zaznaczył.

"Ludzie Morawieckiego uciekli za granicę"

Gość RMF FM poruszył także wątek Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Tam też są kolejne aresztowania. Problem jest taki, że ludzie Morawieckiego uciekli za granicę. Tak jak dyrektor NCBiR od momentu zwolnienia po mojej kontroli z posłem Jońskim wyjechał do Szwajcarii, nie pojawił się w Polsce i nie jest dostępny dla prokuratury, tak samo Michał Kuczmierowski, czyli prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Wiemy, że przebywa w części tureckiej Cypru, unika przesłuchania, unika organów ścigania - przekazał.

Szczerba skomentował także sprawę aresztu dla Marcina Romanowskiego. W składzie orzekającym będzie troje sędziów. Wśród nich jest Aleksandra Rusin-Batko, która jeszcze niedawno była bezpośrednią podwładną Romanowskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Sytuacja wysoce niekomfortowa. Myślę, że z punktu widzenia opinii publicznej oczywiste jest to, że poseł Romanowski powinien móc odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości i żaden immunitet delegata Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nie powinien obowiązywać. To jest kwestia tego, żeby sąd wyższej instancji tę sprawę rozpatrzył w sposób rzetelny i prawidłowy - powiedział.

Wydaje mi się, że taka podległość bezpośrednia, służbowa, długoterminowa powoduje to, że możemy mieć wątpliwości co do rzetelności, bezstronności - dodał.