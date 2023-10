"Zakładamy, że Mateusz Morawiecki zostanie premierem, bo PiS ma program, realizował ten program i to jest dobry program dla Polski" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM poseł PiS-u Marek Suski, pytany o to, jak to możliwe, że Prawo i Sprawiedliwość miałoby stworzyć rząd, skoro nie ma większości.