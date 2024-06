A gdy już dojdzie do fuzji, jaka będzie nazwa nowego ugrupowania? - pytał Mazurek: Nie wiem. Może taka sama, jak dotychczas. Mam jutro delegację z Rumunii. Jest tam w składzie pani, która jest z partii "Ocalenie Rumunii". Bardzo piękna nazwa - zastanawiał się gość RMF FM. "Czyli po połączeniu PiS i Suwerennej powstanie 'Ocalenie Rumunii', to by była dobra nazwa dla Polskiej partii... - ironizował prowadzący, ale Marek Suski nie dał się zbić z pantałyku.

Fundusz Sprawiedliwości i życzenia dla Kaczyńskiego

Marek Suski przyznaje, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości mogła zaważyć na ostatecznym "remisie w wyborach". Suski niechętnie mówił o sprawach polityki, ale stał się rozmowny, zapytany o plany wakacyjne:

Spokojnie z żoną w domu. Grójec, bardzo dobre miejsce. Dookoła sady, mamy szpaki, które wyjadają czereśnie z drzew, one się nie boją, chodzą po podwórku jak kury. Boją się tylko jak moja kotka wyjdzie na dwór. A tak w ogóle to my je dokarmiamy - rozmarzył się polityk.

Znienacka Robert Mazurek zapytał, czy Marek Suski zadzwoni do Jarosława Kaczyńskiego, by złożyć mu życzenia z okazji 75-tych urodzin. Teraz nie, teraz prezes śpi - odpowiedział gość. A czy w związku z tym, później, prominentny polityk PiS złoży osobistą wizytę Kaczyńskiemu?

Obiecałem żonie, że po audycji przyjadę do domu - uśmiechnął się Marek Suski.