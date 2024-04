"W partii trwa dyskusja od jakiegoś czasu, jaką formułę ma przyjąć nasz start do Parlamentu Europejskiego - bo z jednej strony mamy euroentuzjastów, którzy w Brukseli zgodzą się na wszystko, z drugiej mamy takie partie, które chcą uciec z Brukseli, dlatego trzeba Trzeciej Drogi, rozsądnej, która wie co zrobić" - powiedział Mirosław Suchoń, przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050-Trzecia Droga w Porannej rozmowie w RMF FM, pytany o kwestię kandydowania w zbliżających się wyborach do europarlamentu.

Mirosław Suchoń / Piotr Szydłowski / RMF FM

Michał Dukaczewski / RMF FM

Przy okazji wyborów do europarlamentu premier Donald Tusk przygotowuje pierwszą rekonstrukcję rządu. Wczoraj Rada Krajowa PO zatwierdziła listy KO do PE.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Suchoń: To nie jest zamiłowanie do Brukseli, choć brukselkę uwielbiam

Termin rejestracji list kandydatów w eurowyborach upływa 2 maja. Kto znajdzie się na listach Trzeciej Drogi ? O to między innymi pytał swojego gościa Robert Mazurek.

"Dyskusja na ten temat trwa od jakiegoś czasu i na przykład w Warszawie stawiamy na Michała Koboskę, który jest szefem Komisji ds. Unii Europejskiej. Michał Kobosko jest niezwykle zaangażowanym parlamentarzystą, więc stawiając na niego, wiemy, że stawiamy na osobę kompetentną i pracowitą, która się tam sprawdzi" - mówił w Porannej rozmowie Mirosław Suchoń.

Dopytywany o swoje ewentualne kandydowaniu do PE i zamiłowanie do Brukseli, Suchoń odpowiedział żartobliwie: "To nie jest zamiłowanie do Brukseli, choć brukselkę uwielbiam, a w partii trwa dyskusja jaką formułę powinien przyjąć nasz start".

Krzysztof Hetman do dymisji?

Czy Krzysztof Hetman powinien podać się do dymisji? -pytał Robert Mazurek. Aktualnie Hetman jest ministrem rozwoju i technologii, a wiadomo, że chce wrócić do PE.

"To doświadczony parlamentarzysta, te decyzje będą zapadać w Polskim Stronnictwie Ludowym" - mówił gość Porannej rozmowy W RMF FM. Robert Mazurek przypomniał, że Krzysztof Hetman kandydował do europarlamentu z Lubelszczyzny, teraz został posłem z Podkarpacia a do PE chce kandydować z Wielkopolski.

Samochody spalinowe

Robert Mazurek zapytał też swojego gościa, czy w PE zagłosowałby za zakazem rejestracji nowych samochodów spalinowych po 2035 roku: "Ja z pewnością w tym momencie głosowałbym przeciw"- powiedział Mirosław Suchoń. Gospodarz Porannej rozmowy przypomniał, że Róża Thun (z partii Polska 2050) głosowała ZA. "Nasza rekomendacja była inna, Róża Thun podjęła inną decyzję"- skomentował.

Paweł Zalewski na Podlasiu?

Robert Mazurek dopytywał, o to, czy to dobra decyzja, że wiceminister obrony będzie kandydował do PE z Podlasia.

"Jeśli będzie taka decyzja, to uważam, że jest kandydatem bardzo poważnym, żeby mandat uzyskać. To jest "walczak", który nie odstawia nogi, który wie jakie problemy generuje sytuacja w województwie podlaskim, jest wiceministrem obrony czyli doskonały kandydat te czasy w których wyzwanie na temat bezpieczeństwa jest pierwszoplanowe"- mówił Suchoń.