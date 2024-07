Sikorski o polityce krajowej

W Porannej rozmowie padły tez pytania o politykę krajową. Roman Giertych wyłamał się w trakcie sejmowego głosowania nad projektem ustawy o depenalizacji aborcji. Poseł powołał się na własne sumienie.

Ja to rozumiem, ale nie jestem rzecznikiem Romana Giertycha - odpowiedział Sikorski i odniósł się do dzisiejszego wpisu Giertycha, który poinformował, że na czwartkowym posiedzeniu komisji ds. rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości pojawi się sygnalista.

Poprzedni okazał się bardzo skuteczny w pokazywaniu od wewnątrz skali pisowskiej patologii, a także okazał się wiarygodny dla prokuratury. Tutaj pan mecenas (Roman Giertych) wydaje się bardzo skuteczny - skomentował minister.

Na powtarzające się ostatnio pytanie o "delegalizację PiS", Radosław Sikorski odpowiedział: Uważam, że zostaliśmy wybrani po to, by skończyło się rozkradanie publicznych pieniędzy. Kiedyś Grzegorz Schetyna nazwał to (zjawisko) szarańczą. Był za to krytykowany, a dziś okazało się, że skala tych przywłaszczeń była znacznie większa niż się nam wydawało. Na delegalizację chyba jednak nie ma szans, bo ile się nie mylę rolę ma tutaj Trybunał Konstytucyjny, który jest zawłaszczony przez ludzi pokroju Piotrowicza i Pawłowicz, czyli żołnierzy PiS. Uważam, że trzeba robić to co słuszne, ale też to co skuteczne.

Sikorski zaznaczył jednak wyraźnie: Gdyby się okazało, że przy pomocy rozkradania państwa i publicznych pieniędzy PiS próbował zmienić ustrój państwa, albo że próbował manipulować instytucjami tak, by pozbawić Polaków demokracji, to ta sprawa (delegalizacji) stawałaby na agendzie.

Szef polskiej dyplomacji odniósł się także do kwestii wniosków, jakie Dariusz Joński złoży do prokuratury. Zawiadomienia dotyczą możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, w związku z wyborami kopertowymi:

Chyba nie jestem odosobniony w stwierdzeniu, że oni wszyscy się bali Kaczyńskiego i nawet jeśli Kaczyński sprytnie niczego nie podpisywał to przecież sprawował sprawstwo kierownicze nad tymi procederami. I łamania konstytucji i prób wprowadzenia autorytaryzmu i rozkradania mienia publicznego. Ci, którzy się podpisywali pod tymi decyzjami mają wybór: powiedzieć, kto na nich wpłynął, ale przypominam koleżankom i kolegom z PiS, którzy chcą dostać status świadka koronnego - muszą ubiec innych.