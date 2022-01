"Prokurator generalny kupił sprzęt do inwigilacji dla ministra spraw wewnętrznych i administracji. Trudno oczekiwać, że któryś z nich jest zainteresowany rzetelnym wyjaśnieniem sprawy. Wszystkie inne poprzednie afery nie sięgały osób na takich stanowiskach" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Siemoniak wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej argumentując powstanie komisji śledczej, która ma się zająć podsłuchiwaniem za pomocą Pegasusa.



Poseł Koalicji Obywatelskiej uzasadniał też stworzenie senackiej komisji w tej sprawie. Adresatem takiej komisji jest opinia publiczna, są eksperci. W polityce o to chodzi, żeby opinia publiczna wiedziała co się dzieje - mówił gość Roberta Mazurka.

Siemoniak: To, co dobre, zostawimy w Polskim Ładzie

Na pewno tego, co korzystne dla ludzi nie zmienimy, na przykład kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych, czy różnego rodzaju ulgi utrzymane bądź wprowadzone - mówił w internetowej części Porannej rozmowy RMF FM Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Zobowiązaliśmy się do tego, że będą wzrastały wydatki na zdrowie razem z innymi partiami - dodał. Bardzo trudno z takiego wielkiego projektu, ponad 700 artykułów wybierać jeden kawałeczek i do niego się odnosić. Jesteśmy za zwiększeniem wydatków na zdrowie - mówił Siemoniak.

Gość Roberta Mazurka odniósł się również do doniesień medialnych o tym, że poszczególni politycy sprawdzają swoje telefony pod kątem inwigilacji Pegasusem. Wczoraj rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec mówił o sprawdzeniu telefonu przewodniczącego Donalda Tuska. Nie mam tutaj żadnej wiedzy i jestem bardzo ostrożny w mówieniu takich rzeczy. Ja nie jestem zwolennikiem takiego epatowania takimi szczegółami, co kto robi, kto się czego boi, co kto uważa. Preferuje kontakt bezpośredni, tzn. rozmowę, a nie gadanie przez telefon. Ale to nie ma żadnego związku z tym, czy się czuję podsłuchiwany, czy nie- mówił Siemoniak.