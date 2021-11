„Każdy sędzia jest również obywatelem i może brać udział w zgromadzeniach publicznych, w różnych uroczystościach” – tak udział części sędziów w szóstych urodzinach Komitetu Obrony Demokracji skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM Robert Kropiwnicki. „Jeżeli uważali, że warto, proszę bardzo” – dodał poseł Platformy Obywatelskiej. „KOD to organizacja społeczna, która nie sprawuje władzy. To nie była impreza Platformy Obywatelskiej. Komitet Obrony Demokracji w dużej mierze broni również niezależności sądów, więc dlaczego nie mogą być na tych (urodzinach - przyp. red.) sędziowie?” – pytał polityk.

Każdy sędzia jest niezawisły i on sam podejmuje decyzję, czy iść na jakieś wydarzenie. Jeżeli oni uważają, że to nie ma wpływu na ich orzecznictwo to mogą uczestniczyć - przekonywał w Porannej rozmowie w RMF FM Robert Kropiwnicki w kontekście udziału sędziów w urodzinach Komitetu Obrony Demokracji.



Kropiwnicki o sytuacji na granicy: Szef MSZ przespał sprawę

Dopiero jak się mleko rozlało to nasz rząd jest bardzo mądry. Nasz minister spraw zagranicznych przespał sprawę - tak działania polskiego rządu w kontekście kryzysu migracyjnego ocenił poseł PO.

Cykl roboczych spotkań premiera (z zagranicznymi przywódcami - przyp. red.) moim zdaniem odbył się za późno. One się tak naprawdę powinny odbywać się w sierpniu, wrześniu, wtedy miało to dużo większy sens - dodał poseł Platformy Obywatelskiej.

Robert Kropiwnicki /Karolina Bereza /RMF FM



Kropiwnicki: PiS robi wszystko, żeby usunąć Tomasza Grodzkiego z urzędu marszałka

Uważam, że jeżeli jest uprawdopodobnione przestępstwo to każdy powinien odpowiadać równo. Ta nagonka robiona przez media publiczne na Tomasza Grodzkiego w momencie, kiedy on był i jest dla nich niewygodny, to mam naprawdę ogromne wrażenie, że PiS robi wszystko, żeby odsunąć Grodzkiego z urzędu marszałka. Bo uważają, że on jest dla nich przeszkodą w płynnym sprawowaniu władzy. Opozycja nie jest od tego, żeby ułatwiać sprawowanie rządów - mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Robert Kropiwnicki.

Jego zdaniem zarzuty postawione marszałkowi Senatu są "sporem politycznym".

Gdyby prokuratura była niezależna wszyscy nie mielibyśmy wątpliwości, że należy dawać jej wiarę. W momencie kiedy są setki argumentów, które mówią, że oni działają stricte pod dyktando polityczne - dodał polityk.

Gość Roberta Mazurka odniósł się również do propozycji obniżenia podatków, które rząd zaproponował w tzwJakaż to tarcza, zwykłe sito. Dziurawa i spóźniona, która nikogo przed niczym nie uratuje. Miała poprawić raczej słupki Morawieckiego w obliczu katastrofy drożyzny. Kiedy wszystko idzie w górę to nagle Morawiecki mówi o ‘niby’ jakiejś tarczy, a pokazuje sito. tarczy antyinflacyjnej - tłumaczył.

