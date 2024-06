Ryszard Petru, poseł i kandydat Polski 2050 do Parlamentu Europejskiego, będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Zapytamy go o projekt ustawy w sprawie niedziel handlowych i Zielony Ład, a także o swoje szanse na uzyskanie mandatu w Parlamencie Europejskim.

Ryszard Petru / Piotr Szydłowski / RMF FM

Ryszard Petru jest numerem 3 na liście Trzeciej Drogi do PE w okręgu wyborczym nr 12. Jedynką w tym okręgu jest Róża Thun, europarlamentarzystka z wieloletnim doświadczeniem. W czym jest od niej lepszy? Jak ocenia swoje szanse w wyścigu do Brukseli? Dlaczego wyborcy mają zagłosować właśnie na niego i po co idzie do Parlamentu Europejskiego?

Hasło wyborcze Ryszarda Petru brzmi: "Bezpieczni z euro". Zapytamy, czy opieranie kampanii na wprowadzeniu euro, to dobra strategia.

Gościa Porannej rozmowy w RMF FM zapytamy również o projekt ustawy w sprawie niedziel handlowych i Zielony Ład.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!