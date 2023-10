„W tej kampanii urzekły mnie dwie partie. Z jednej strony była to Konfederacja, a z drugiej Lewica. Ja doceniam przede wszystkim sprawność marketingową, nie chodzi mi w tej chwili o merytorykę. W Konfederacji podobało mi się to, jak pięknie potrafiła ukryć swoje brunatne wnętrze. Pięknie pokazała tę błękitną, liberalną powierzchnię. I dlatego też doceniam Lewicę, która poświęciła znaczną część swojej kampanii na wyciąganie na wierzch tej brunatności i zrobiła to skutecznie, bo Konfederacji spadło poparcie” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM dr hab. Wojciech Rafałowski, socjolog i autor książki „Kampanie parlamentarne w Polsce”.

Dr hab. Wojciech Rafałowski / Piotr Szydłowski / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rafałowski: W tej kampanii urzekła mnie Konfederacja i Lewica Wideo youtube Gość Roberta Mazurka zwrócił uwagę na zachowanie Donalda Tuska podczas niedzielnego Marszu Miliona Serc . "Zaczął wspierać Lewicę, dał miejsce Czarzastemu, pozdrowił liderów Trzeciej Drogi (Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołownię - przyp. red.). Zorientował się, że nie będzie premierem, jeżeli te partie nie będą dość mocne" - mówił Rafałowski. Robert Mazurek przypomniał słowa swojego gościa, że kampania wyborcza jest skierowana do zaledwie kilku procent niezdecydowanych wyborców. Prowadzący Poranną rozmowę w RMF FM nawiązał też do sondażu, który pokazuje, że przez ostatnie pół roku Polacy nie zmienili politycznych preferencji. "Kampania jest dla niewielkiego marginesu wyborców, w latach 40. XX wieku mówiło się, że jest to nie więcej niż 5 proc. Ta prawda się utrzymuje" - przyznał socjolog w RMF FM. "Socjologowie wprost mówią, że jest tożsamość PiS i tożsamość anty-PiS. I to ona jest w Polsce kluczowa"- dodał Rafałowski w Porannej rozmowie w RMF FM. Sondaże badają i kreują rzeczywistość Robert Mazurek pytał swojego gościa, po co, skoro większość wyborców wie, na kogo będzie głosować, robione są sondaże. Czy są narzędziem badania, czy kreowania rzeczywistości? "Jedno i drugie. Ten, kto zamawia sondaż i czyta go z dużą uwagą, chce się dowiedzieć czegoś o rzeczywistości. Natomiast, kiedy podajemy wyniki, zwłaszcza wewnętrznych sondaży, wtedy zaczyna się kreowanie rzeczywistości" - mówił Wojciech Rafałowski. Ekspert w Porannej rozmowie w RMF FM zwrócił też uwagę na zmianę strategii, jaka zaszła podczas niedzielnego Marszu Miliona Serc organizowanego przez KO i konwencji PiS-u w Katowicach. "Wcześniej było tak, że PiS coś proponował, a Platforma odgryzała. Natomiast w niedzielę zmieniła się sytuacja. Koalicja Obywatelska pokazywała dobre samopoczucie, to była kampania partii lidera. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość skupiło się na atakowaniu. Ta konwencja to była konwencja o Donaldzie Tusku. To jest środek mobilizacyjny. Partia rządząca powinna chwalić się dorobkiem. Atakowanie jest domeną partii małych" - zaznaczył socjolog. Wojciech Rafałowski odniósł się też do wyborów na Słowacji, gdzie wyniki exit poll zupełnie nie pokryły się z rzeczywistymi wynikami wyborów: "Wygrała partia prorosyjska, ludzie mogli wstydzić się tego, na kogo głosowali". Jego zdaniem w Polsce jednak nie dojdzie o takiej sytuacji, ponieważ polaryzacja jest na tyle silna, że w różnych środowiskach akceptowalne jest głosowanie zarówno na Prawo i Sprawiedliwość, jak i opozycję. Zobacz również: Woydyłło-Osiatyńska o wyborach: Niosą ze sobą niebywałą obietnicę, ale też wielki niepokój Opracowanie: Justyna Lasota-Krawczyk