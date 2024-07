​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM w czwartek będzie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Wideo youtube

To będzie rozmowa o rozgrywce między MSZ a Pałacem Prezydenckim w sprawie wymiany kilkudziesięciu ambasadorów. Jej twarzą w ostatnich godzinach został szef placówki w Waszyngtonie, który za skrócenie jego misji zażądał od MSZ miliona złotych.

Z szefem polskiej dyplomacji porozmawiamy też o innej rozgrywce, w której wiatr w żagle złapali amerykańscy demokraci. W nocy oświadczenie wygłosi kończący swoją kadencję Joe Biden. Sikorskiego poprosimy o komentarz do słów amerykańskiego prezydenta.

Ministra spraw zagranicznych zapytamy też o napięte relacje z Białorusią i to, czy Polska znalazła na nie sposób, który zmieni myślenie Alaksandra Łukaszenki.

