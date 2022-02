„Po raz pierwszy od 11 lat Trójkąt Weimarski spotkał się na poziomie głów państw. Tematem była Ukraina i sytuacja bezpieczeństwa w naszej części świata” – mówi wiceszef MSZ Marcin Przydacz o zakończonym we wtorek późnym wieczorem spotkaniu kanclerza Niemiec z prezydentami Francji i Polski. „Polska zabiega o to, by nie powtórzyć błędów z lat 30., gdy polityką ustępstw próbowano doprowadzić do uspokojenia agresywnego aktora. Wiemy, że prowadzenie polityki ustępstw nie prowadzi finalnie do pokoju. Istnieje konieczność twardej polityki wobec Rosji” – dodaje o rozmowach dyplomatycznych gość Porannej rozmowy w RMF FM. I podkreśla: „Nie ma zgody, żeby oddać Ukrainę w tworzoną strefę wpływów Rosji”. „Nie ma potrzeby umierać za Kijów. Ukraińcy sami chcą bronić swojej integralności i niepodległości. Wymagają jedynie od nas wsparcia” – mówi wiceminister Przydacz.

REKLAMA