„Niewątpliwie docierały do niego takie informacje i on na nie reagował” – mówił prof. Paweł Skibiński, pytany o to, czy arcybiskup Karol Wojtyła wiedział o przypadkach molestowania przez księży i czy krył tych, którzy się tego dopuszczali. Gość Porannej rozmowy w RMF FM przytoczył historię ks. Józefa Loranca, który był suspendowany, a potem podlegał karze więzienia. „Toczyło się to w miarę normalnie w nienormalnych czasach, tzn. w PRL-u, gdzie było ostre starcie między Kościołem i państwem. Tutaj akurat ten facet został ukarany” – przypomniał historyk.

Prof. Skibiński o wiedzy Wojtyły nt. molestowania przez księży: Należy te informacje sprawdzić, sprawy zaszły za daleko

Dziennikarz RMF FM Robert Mazurek przypomniał historie innych księży: Bolesława Sadusia i Eugeniusza Surgenta, którzy byli przenoszeni z parafii do parafii, zamiast zostać ukarani.

Skibiński bronił decyzji ówczesnego metropolity krakowskiego w przypadku Surgenta, który został odesłany do diecezji, której podlegał.

"Zrobił to, co powinien był zrobić. Wyrzucił go ze swojej diecezji i przekazał go do innej" - argumentował gość RMF FM.

W przypadku Sadusia Paweł Skibiński przyznawał, że "można zadawać pytania, dlaczego wyjechał na studia do Wiednia, itd.".

"Problem polega na tym, że nasza wiedza ogranicza się do zapisów z teczki IPN-owskiej, gdzie - z tego co doniesienia medialne pokazują - one mówią mniej więcej tyle: tam jest informacja, że on (ks. Saduś - red.) uprawiał seks z nieletnimi. Ale jakimi nieletnimi. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to byli 17-, 18-latkowie, którzy nie podpadali w ogóle pod tego typu kary kościelne" - mówił były dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Wątpliwość w tym ostatnim przypadku, zdaniem gościa Porannej rozmowy w RMF FM, polega na tym, że nie wiemy, na czym polegało przestępstwo.

Prof. Skibiński mówił też, mając na myśli oskarżenia wysuwane pod adresem Karola Wojtyły, że sprawy zaszły zdecydowanie za daleko.

"Na pewno należy wszystkie te informacje sprawdzić. Jeżeli to jest ten stan wiedzy, jaki mamy na dzisiaj, to to jest instrumentalizacja tej wiedzy" - dodawał, przypominając, że archiwa kościelne to są archiwa prywatne. "W tej sprawie wydaje się oczywiste, że trzeba zajrzeć do tych archiwów, tylko powinniśmy to uzgodnić z właścicielami tych archiwów" - oświadczył.