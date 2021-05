Czy szczepienia przeciw koronawirusowi powinny być obowiązkowe? Czy trzecia fala może jeszcze do nas powrócić i czy wpływ na to mają dzieci powracające do szkół? Na te pytania odpowie gość Porannej Rozmowy w RMF FM - prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, a także członek Rady Medycznej przy Premierze RP.

REKLAMA