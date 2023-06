"Mogę powiedzieć we własnym imieniu, ale chyba też i klubu, że nie będziemy brać udziału w zapasach w błocie" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Andrzej Szejna, odnosząc się do wejścia posłów Lewicy w skład komisji ds. badania wpływów rosyjskich w Polsce. Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy projekt partii rządzącej nazwał "polowaniem z nagonką na opozycję".

Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość mocno licytuje programami socjalnymi, ale tak się składa - na nieszczęście dla PiS-u i obywateli - że większość tych programów nie została spełniona - powiedział Andrzej Szejna. Na uwagę Roberta Mazurka, że partia rządząca co obiecała, to zrealizowała (np. 500 plus), powiedział, że "Polacy już nie mają tego poczucia".

Poza tym (...) myślą o tym, co PiS obiecał i nie dał. Na przykład nie ma w Polsce budownictwa mieszkaniowego, a my proponujemy tanie mieszkania pod wynajem z tanim czynszem. I to jest mądre - stwierdził wiceprzewodniczący Nowej Lewicy.

Prowadzący rozmowę poruszył temat komisji ds. badania wpływów rosyjskich w Polsce. We wtorek posłowie zajęli się prezydenckim projektem zmian w ustawie o komisji, który w istotny sposób łagodzi przyjęte niedawno regulacje. Czy w związku z tym członkowie Lewicy wejdą w skład komisji?

Nie będę uczestniczył w projekcie, który jest projektem politycznym. Nazwałbym go polowaniem z nagonką na opozycję - powiedział Andrzej Szejna.

Polityka powinna być prowadzona z uwzględnieniem racji stanu. Jeśli PiS proponuje, że w dwa miesiące zbada w Polsce wpływy rosyjskie, to ja bym ich zabił śmiechem, gdyby to nie było smutne - dodał.

Gość Porannej rozmowy w RMF FM zapewnił, że jego ugrupowanie polityczne "nie da się wkręcić w kolejny ponury pomysł PiS-u, który na końcu dnia, jako sąd kapturowy, powie, że pan X, pan Y, pan Tusk, może pan Czarzasty, byli pod wpływami (rosyjskimi)".

Andrzej Szejna stwierdził, że pierwszymi, którzy powinni stanąć przed taką komisją, byliby premier Mateusz Morawiecki i Antoni Macierewicz. Gdyby ona była poważna - zaznaczył.

Szejna nie odejdzie z Nowej Lewicy

Karolina Pawliczak, dotychczasowa wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy, zrezygnowała z członkostwa zarówno w Lewicy, jak i w klubie. Andrzej Szejna zapewnił, że "on się nigdzie nie wybiera, bo to jest moja partia".

Byłem w Unii Wolności, kiedy miałem chyba 26 lat. (...) Bardzo jestem z tego powodu zadowolony, ponieważ poznałem Bronisława Geremka, Jacka Kuronia, Leszka Balcerowicza, potem Józefa Oleksego i wstąpiłem do SLD. Jestem tu od 20 lat. Nigdzie się nie wybieram, to jest moja partia - podkreślił.