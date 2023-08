"Co by się wczoraj nie wydarzyło, to chyba nie jest dla nikogo niespodzianką. Po dwóch miesiącach od czasu, kiedy Jewgienij Prigożyn rzucił wyzwanie Władimirowi Putinowi, ginie on w tajemniczej katastrofie lotniczej. Pojawiło się takie stwierdzenie: to była tylko kwestia czasu. Ja bym się też pod tym podpisał" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot.