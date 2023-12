Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Paweł Jabłoński, poseł PiS i dotychczasowy wiceminister spraw zagranicznych. Porozmawiamy z nim m.in. o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości oraz przyszłości tej partii. Jaką będzie opozycją? Jakie wnioski powinna wyciągnąć z przegranego w poniedziałek głosowania nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego?

Paweł Jabłoński / Karolina Bereza / Archiwum RMF FM

Dlaczego PiS nie ma obecnie żadnych zdolności koalicyjnych? Czy popełniło błąd, atakując Polskie Stronnictwo Ludowe? Czy to czas na zmianę przywództwa w partii? To pytania, które usłyszy nasz gość.

Pawła Jabłońskiego zapytamy ponadto, czego spodziewa się po wtorkowym expose nowo wybranego premiera Donalda Tuska oraz jakie zmiany mogą czekać polską politykę zagraniczną, którą znów - tak, jak w latach 2007-2014 - ma pokierować Radosław Sikorski.

