Paulina Matysiak z Partii Razem przedstawiła w Porannej rozmowie w RMF FM "Trzy kroki do nowoczesnej polityki alkoholowej". Jak mówiła, "mamy tam trzy postulaty i jednym z tych postulatów jest wycofanie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych". "To nie jest zapis do klubu abstynenta" - podkreślała.

Postulat Partii Razem o zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych ma przeciwdziałać wypadkom spowodowanym przez pijanych kierowców. Czy to oznacza, że kierowcy upijają się masowo na stacjach benzynowych? Nie zauważyłam, ale tak samo nie upijają się masowo w innych miejscach - mówiła Matysiak, która była gościem Roberta Mazurka. Przedstawiła "Trzy kroki do nowoczesnej polityki alkoholowej". Mamy tam trzy postulaty i jednym z tych postulatów jest wycofanie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. W ubiegłym roku w Polsce 257 osób zginęło w wypadkach spowodowanych przez pijanych kierowców i powinniśmy robić wszystko, żeby ta liczba była równa zeru - podkreśliła. Nikomu korona z głowy nie spadnie, jeżeli na tej stacji alkoholu kupić nie będzie mógł. Będzie mógł kupić w wielu innych miejscach. To stanowisko jest stanowiskiem z postulatami, które przedstawiła Partia Razem. To nie jest zapis do klubu abstynenta. Osoby, które głosowały za tym stanowiskiem, także ja, piją alkohol. Nikt nikomu nie zabrania pić alkoholu - zaznaczyła Matysiak. Partia Razem jednocześnie postuluje legalizację marihuany. Tak, zresztą mało tego, ja pracuję w zespole, który poświęcony jest legalizacji marihuany. Każdy może sobie zapalić i każdy może sobie wypić, może mieć pan redaktor skręta w kieszeni, a butelkę w plecaku. Za takie rzeczy nie powinniśmy ścigać ludzi i łamać im życiorysów - mówiła. Jak Partia Razem odnosi się do przyjętych przez rząd planów pomocy dla kredytobiorców? Na pewno odbędzie się debata nad tymi projektami, będziemy składać poprawki. Potrzebne jest zamrożenie stawki WIBOR na poziomie z grudnia 2019 roku - powiedziała Matysiak. Matysiak: Średnio sobie wyobrażam wspólną listę Lewicy i Platformy Średnio sobie wyobrażam - mówiła Paulina Matysiak pytana, czy wyobraża sobie wspólną listę Lewicy i Platformy Obywatelskiej. Posłanka partii Razem mówiła też, że polska opozycja nie pójdzie do wyborów drogą opozycji węgierskiej. Myślę, że nie będzie takiej wspólnej listy, że to jest marzenie niektórych polityków, którzy myślą, że to jest rozwiązanie wszystkich problemów. Takie myślenie pt. "jesteśmy wspólną, wielką opozycją i naszym jedynym programem jest bycie antypisem" nie jest rozwiązaniem problemów - mówiła Matysiak. Posłanka partii Razem była pytana też o to, dlaczego zagłosowała przeciwko podniesieniu kwoty wolnej od podatku. W przypadku tego projektu nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie prowadziłam tego projektu, ale głosowałam tak, jak cały klub - odpowiedziała Matysiak. Zobacz również: Łukasz Schreiber: Proces negocjacji z Komisją Europejską został zamknięty

Opracowanie: Jonasz Jasnorzewski , Waldemar Stelmach