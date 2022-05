Od dzisiaj w Polsce stan epidemii zamienia się w stan zagrożenia epidemicznego. "Jest to pokazanie, że w tej chwili mamy wszelkie możliwości i wszelkie mechanizmy do tego, żeby nie być poddawanym presji epidemii" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Andrzej Horban, szef rady ds. Covid-19. Co z dalszymi szczepieniami na koronawirusa? "Będą na pewno bezpłatne, bo nie ma żadnego powodu, żeby płacić" - podkreślił gość Roberta Mazurka.