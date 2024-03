"Ja wzmacniam obóz Zjednoczonej Prawicy" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Patryk Jaki, który w ostatnich dniach mocno krytykował Prawo i Sprawiedliwość. "Tu nie chodzi o mnie, Morawieckiego czy Dudę. Chodzi o coś ważniejszego - o Polskę" - dodał. Europoseł Suwerennej Polski poinformował ponadto, że będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego z list Zjednoczonej Prawicy.

W ostatnich dniach głośno było o sporze w obozie Zjednoczonej Prawicy. Jednym z czołowych krytyków Prawa i Sprawiedliwości jest Patryk Jaki z Suwerennej Polski. Polityk negatywnie wyrażał się m.in. o Mateuszu Morawieckim, którego oskarżył o podpisywanie "dziadostwa w UE".

"Tu nie chodzi o mnie, Morawieckiego czy Dudę. Chodzi o coś ważniejszego - o Polskę. Chodzi o to, czy decyzje związane z podpisywaniem tzw. Fit for 55 (pakiet regulacji klimatycznych UE w ramach Zielonego Ładu zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych - przyp. red.), czy uzależnienia wypłat środków dla Polski od kryterium 'leworządności', kiedy mówiło się, że Polska nie może mieć takiego systemu jak inne państwa, bo ma gorszą kulturę, czy to było dobre, czy złe. Ja uważam, że złe" - stwierdził Patryk Jaki w Porannej rozmowie w RMF FM.

Do krytyki PiS-u przez europosła Suwerennej Polski odniósł się kilka dni temu Michał Dworczyk, który w RMF FM powiedział, że podejście Suwerennej Polski do Prawa i Sprawiedliwości jest "pasożytnicze".

"To w ogóle nie prawda. Ja sądzę, że jesteśmy tą częścią obozu, która w polityce europejskiej dodaje wszystkim wiarygodności" - odparł gość Roberta Mazurka. "My nie krytykujemy PiS-u. (...) To samo, co ja mówię jeżeli chodzi o politykę europejską, mówiło wielu polityków PiS-u z (Jackiem) Saryuszem-Wolski, ma czele" - dodał.

"Ja mogę się zrewanżować Michałowi Dworczykowi. (...) Ja uważam, że jest niezwykle kompetentnym politykiem i ważnym dla naszego obozu. Był świetnym ministrem. Tutaj powinniśmy zakończyć i skoncentrować się na zwycięstwie" - podkreślił.

Robert Mazurek pytał swojego rozmówcę, czy będzie kandydował z list Zjednoczonej Prawicy do Parlamentu Europejskiego. "Tak, chcę startować. Jestem liderem jednego z koalicyjnych ugrupowań" - zaznaczył.

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszono też kwestię Polski w Unii Europejskiej. Czym Wspólnota jest obecnie dla Polski? "Uważam, że powinniśmy być w Unii i walczyć o nią. Jest szansa, że w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego wiele się zmieni. Widać, że te zielone frakcje tracą poparcie, dlatego pamiętajmy, że Polska jest bardzo ważną częścią Europy - i historycznie, i faktycznie" - zaznaczył.

"Są obszary, gdzie (Unia Europejska) jest dalej szansą, np. w obszarze jednolitego rynku. Cała reszta, tzn. ten obstrukt administracyjny plus Zielony Ład (...), to absurd w imię zielonej ideologii" - dodał.