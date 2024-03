Tylko dziś można jeszcze składać w gminach wnioski ws. skorzystania z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych. Upływa też termin na zgłaszanie w komisjach wyborczych zamiaru korzystania z głosowania korespondencyjnego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bezpłatny transport na głosowanie

Prawo skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego przysługuje każdemu wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60. rok życia.

Poza nimi prawo to przysługuje osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, potwierdzonym orzeczeniami organów rentowych o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, zaliczeniu do I i II grupy inwalidów lub osobom о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu powinien być zgłoszony do urzędu gminy w godzinach jego pracy. Zgłoszeniem objęty jest transport z miejsca zameldowania wg spisu wyborców lub wskazanego miejsca pobytu do lokalu wyborczego oraz droga powrotna. Co jednak istotne, prawo bezpłatnego dowozu do lokalu wyborczego i transport powrotny zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Informacje o sposobie organizacji transportu w dniu wyborów władze gminy powinny opublikować do czwartku 28 marca.

O godzinie transportu do lokalu wyborczego w dniu głosowania, wójt, burmistrz lub prezydent miasta zobowiązany jest poinformować najpóźniej w 3. dniu przed dniem głosowania, czyli do czwartku 4 kwietnia.

Głosowanie korespondencyjne

Prawo do skorzystania z takiej możliwości także mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju. Zgłoszenia chęci skorzystania z tej możliwości należy składać w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującego miejscowego komisarza wyborczego. Można to zrobić osobiście - ustnie, telefonicznie, w postaci papierowej na wniosku opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w wersji elektronicznej, w dokumencie opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Wyborca niepełnosprawny może zażądać w zgłoszeniu dołączenia do pakietu wyborczego nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a oraz może zamieścić lub podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.

Pakiet wyborczy który zostanie doręczony przez przedstawiciela Poczty Polskiej powinien dotrzeć do wyborcy nie później niż 6. dnia przed dniem wyborów . Zgłaszający wnioski otrzymują pakiety wyłącznie do rąk własnych, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i za pisemnym pokwitowaniu odbioru.