"Mam nadzieję, że ta dzisiejsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie przyniesie ostateczny przełom ws. Wołynia i będziemy mogli rozpocząć ekshumacje. Polscy genetycy już się przygotowują do wyjazdu na Ukrainę" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Sławomir Nitras. Minister sportu i turystyki dodał, że prezydent Ukrainy poprosił także o spotkanie z Rafałem Trzaskowskim, by w ten sposób podziękować mieszkańcom Warszawy za pomoc Ukrainie.

Nitras: Mam nadzieję, że to będzie ostateczny przełom ws. Wołynia Mikołaj Poruszek / RMF FM

Tomasz Terlikowski rozpoczął Poranną rozmowę w RMF FM od pytania o dzisiejszą wizytę w Warszawie Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy ma się spotkać m.in. z Donaldem Tuskiem.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nitras: Polscy genetycy już się przygotowują do wyjazdu na Ukrainę

Mam nadzieję, że dzisiejsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego przyniesie ostateczny przełom w sprawie Wołynia i będziemy mogli rozpocząć ekshumacje - powiedział Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki z Koalicji Obywatelskiej.

Bardzo ważne jest, żeby po obu stronach spotkali się politycy, którzy są nastawieni na porozumienie, znalezienie rozwiązania, a nie szukali korzyści własnych, np. politycznych. Ja wierzę, że przed nami proces, którego byliśmy blisko na początku wojny, pewnej zgody, szukania porozumienia. Ekshumacje są bardzo ważne, są warunkiem z naszej strony w ogóle niedyskutowanym. I wierzę, że dojdzie do ekshumacji i do przeprosin Ukraińców za Wołyń - stwierdził Nitras.

W Szczecinie mieszka pan profesor Ossowski, najwybitniejszy genetyk, który zajmuje się ekshumacjami. Wiem, bo rozmawiałem z nim, że przygotowuje się już do wyjazdu na Ukrainę na wiosnę. Jak tylko warunki pogodowe pozwolą, polscy genetycy pojadą na Ukrainę - dodał polityk Koalicji Obywatelskiej.

Gość Tomasza Terlikowskiego zdradził, że dziś w Warszawie dojdzie także do spotkania prezydenta Ukrainy z Rafałem Trzaskowskim. Prezydent Wołodymyr Zełenski poprosił o spotkanie dziś z prezydentem Warszawy, by odznaczyć warszawiaków i im w ten sposób podziękować za pomoc Ukrainie - powiedział szef resortu sportu.

Sławomir Nitras o PGE Narodowym

W rozmowie poruszono również temat wyboru stadionu dla reprezentacji Polski. Ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że reprezentacja Polski nie będzie rozgrywać najbliższych meczów na narodowym obiekcie w Warszawie, a gospodarzem czterech meczów "domowych" o punkty w 2025 roku ma być Stadion Śląski.

Sławomir Nitras wyraził swoje poparcie dla Stadionu Narodowego w Warszawie, podkreślając jego nowoczesność i lepsze warunki dla piłkarzy. Zaznaczył jednak, że Stadion Śląski również jest ważnym obiektem sportowym w Polsce, szczególnie dla lekkoatletyki.

W przeszłości bywało, że i we Wrocławiu, i na Stadionie Śląskim reprezentacja Polski mecze rozgrywała, ale domem jest Stadion Narodowy i jestem głęboko przekonany, że tak pozostanie - mówił szef resortu sportu.

Nitras: Wolimy lekkie spadki w sondażach teraz, niż miałoby to nastąpić później

Tomasz Terlikowski pytał też swojego gościa o zbliżające się wybory prezydenckie i Rafała Trzaskowskiego, który traci poparcie w ostatnich sondażach.

Badanie firmy Opinia24 dla RMF FM pokazuje, że Rafał Trzaskowski może liczyć na niemal 30 proc. głosów, a niezależny, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki - na prawie 23 proc . Jeszcze miesiąc temu chęć głosowania na kandydata KO w pierwszej turze wyborów prezydenckich deklarowało 38,6 proc. ankietowanych.

Rafał Trzaskowski jest najbardziej umiarkowanym kandydatem - przekonywał w Porannej rozmowie w RMF FM minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. Polityk Koalicji Obywatelskiej zaznaczył, że sztab kandydata KO na prezydenta z uwagą śledzi sondaże.

Wolimy, żeby teraz były lekkie spadki w sondażach, niż miałoby to nastąpić później. Rafał Trzaskowski to nie jest taki radykał jak Karol Nawrocki - podkreślił gość Tomasza Terlikowskiego.

Nitras o obecności kobiet w zarządach związków sportowych

Minister sportu przyznał, że "czeka na zmianę w Pałacu Prezydenckim". Sławomir Nitras odniósł się w ten sposób do wstrzymania nowelizacji ustawy o sporcie i odesłanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.

Przewiduje ona m.in. wprowadzenie do polskiego sportu kwot, gwarantujących kobietom minimum 30 proc. miejsc we władzach związków. Decyzja pana prezydenta komplikuje nam organizację igrzysk. Jeśli rola kobiet w związkach nie wzrośnie, to możemy mieć poważny problem - podkreślił gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Od stycznia nasi słuchacze mogą zadać pytania gościom Porannej rozmowy w RMF FM. Szef resortu sportu wylosował jedno z nich, które także dotyczyło kobiet.

"Dlaczego narzuca pan związkom sportowym obowiązek obecności kobiet w zarządach, gdy w pana ministerstwie nie ma ani jednej kobiety w kierownictwie, czy ma pan z tym problem??"

Wręcz przeciwnie, kobiety będą, dlatego, że polskie związki sportowe decydują o pieniądzach, decydują o rozwoju dyscypliny. A kobiety to połowa polskiej reprezentacji. Właściwie są w każdej dyscyplinie, nawet w piłce nożnej - odpowiadał szef resortu sportu.

W Porannej rozmowie w RMF FM padło także pytanie o nagrody dla polskich olimpijczyków za medale zdobyte na Igrzyskach w Paryżu. Jesteśmy rok po igrzyskach, a sportowcy wciąż nie otrzymali z PKOL-u pieniędzy. My te pieniądze przekazaliśmy, a one się gdzieś rozpłynęły - zaznaczył gość Tomasza Terlikowskiego.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

To właśnie Wy, słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl jesteście dla nas najważniejsi.

Dlatego macie swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Zachęcamy Was do przesyłania pytań, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom w Waszym imieniu.

Pytania wystarczy przesłać na wskazany poniżej adres lub wpisując je w formatce. Zapraszamy!

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją, klikając pod tym adresem: >>>TUTAJ<<< . Możecie też wysłać maila na adres: fakty@rmf.fm.

Tomasz Terlikowski gospodarzem Porannej rozmowy w RMF FM

Wraz z 2025 rokiem nowym gospodarzem Porannej rozmowy w RMF FM jest Tomasz Terlikowski.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Tomasz Terlikowski związany jest z radiem RMF FM od 2021 roku. To dziennikarz, publicysta, felietonista i autor wielu książek. Do naszego zespołu dołączył jako gospodarz jednego z wydań Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Po roku został także prowadzącym codzienne pasmo w internetowym Radiu RMF24, gdzie od września 2024 r. był także gospodarzem Rozmowy o 7:00.

Przed nami gorący czas kampanii prezydenckiej. To oznacza, że wśród gości Tomasza Terlikowskiego dominować będą ludzie znani ze świata polityki, niezależnie od tego, z jakiego obozu pochodzą. Co ciekawe, w Porannej rozmowie w RMF FM padną pytania niekoniecznie dotyczące "twardej polityki".

Tomasz Terlikowski będzie zapraszał też ekspertów, którzy swoim komentarzem do aktualnej sytuacji w kraju i na świecie rozjaśnią słuchaczom RMF FM i RMF24 trudne zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii, gospodarki czy polityki zagranicznej.