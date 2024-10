W Świętokrzyskiem na wizytę u psychiatry czeka się ponad miesiąc. W Pomorskiem czas oczekiwania to już 10 miesięcy. "To oczywiście zbyt długo. Przede wszystkim potrzebujemy uregulowania zawodu psychoterapeuty. Musimy mieć sytuację, w której dostęp do zawodu jest łatwy, ale z drugiej strony osoby, które szkolą się z psychoterapii, spełniają określone kryteria. To muszą być profesjonaliści" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM dr Łukasz Müldner-Nieckowski, krajowy konsultant w dziedzinie psychoterapii, psychiatra i seksuolog.

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Według szacunków NFZ z depresją w Polsce zmaga się już około 1,2 mln osób.

Czy media społecznościowe mogą zastąpić relacje społeczne?

Robert Mazurek pytał swojego gościa o to, czy to prawda, że my, żyjący współcześnie, jesteśmy faktycznie mniej szczęśliwi, niż poprzednie pokolenia.

Ludzka natura to po pierwsze - dbałość o przetrwanie, po drugie o bezpieczeństwo, a potem dopiero zastanawianie się, co ze swoim życiem zrobić. Brak bezpieczeństwa i strach o przetrwanie może dać późne skutki. Depresja może pojawić się później, nawet lata później. Szczęście to sprawa indywidualnie przeżywana, natomiast statystyki są dla nas nieprzyjemne. Lockdown pokazał, że wśród młodzieży pojawia się wiele problemów, które wynikają z samotności, której doświadczali przez jakiś czas. Teraz wychodzą konsekwencje - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM dr Łukasz Müldner-Nieckowski.

Każdy człowiek ma w sobie rodzaj „licznika” - potrzebuje danej liczby samotności, ale i kontaktu z innymi. Pozornie, będąc w mediach społecznościowych, można odczuwać, że ma się dużo znajomych, ale to nie działa na nasz mózg. Ten rodzaj kontaktu nie jest wsparciem społecznym - tłumaczył krajowy konsultant w dziedzinie psychoterapii.

Rewolucja technologiczna trwa. Kontakt z ekranem u małych dzieci negatywnie wpływa na rozwój psychologiczny (...). Uzależnienie od mediów społecznościowych może być gorsze od pornografii. Wpływa ono na budowanie własnej tożsamości - dodał.

Ile trzeba czekać na wizytę u specjalisty?

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM zauważył, że w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie pod Warszawą pierwszy wolny termin wizyty u psychiatry to 11 maja 2028 roku. W stanie pilnym w Konstancinie można zapisać się na wizytę w lipcu 2027 roku. W Świętokrzyskiem co prawda na wizytę u psychiatry czeka się ponad miesiąc, ale w Pomorskiem czas oczekiwania to już 10 miesięcy.

Brakuje specjalistów, psychoterapeutów, psychologów też, ale to jest kwestia dostępu do refundowanej opieki. Krótko mówiąc – brakuje finansowania w systemie. To się cały czas zmienia, ale czekamy na wdrażanie reformy ochrony zdrowia psychicznego. To się dzieje stopniowo. Najbardziej brakuje psychiatrów dzieci i młodzieży, przy czym trzeba mieć świadomość, że mamy sektor prywatnej opieki, na którą jednak faktycznie nie każdego stać - powiedział dr Müldner-Nieckowski.

Część osób, która wybiera zawód psychiatry, to jest specjalizacja medyczna, to są osoby, które o początku studiów myślą o tym, żeby pomagać. Część z nich zostaje też psychoterapeutami (...). Potrzebne są regulacje, które spowodują, że będzie samorząd psychoterapeutów i będzie to zawód zaufania publicznego, gdzie dojście do tego zawodu jest ściśle określone i nieważne, z czego ktoś wychodzi – czy jest psychiatrą, pedagogiem, lekarzem innej specjalności. Istotne jest to, że potrzebne jest szkolenie, które trwa minimum cztery lata. Jest tam i praktyka, i wiedza. To muszą być profesjonaliści - stwierdził gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Jak sprawdzić, czy psychoterapeuta faktycznie jest specjalistą?

Psychoterapeuta powinien móc powiedzieć, w jakim stowarzyszeniu jest i w jakim nurcie pracuje. Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą to jest rozmowa zapoznawcza. To nie jest zobowiązujące. Można, a nawet powiedziałbym, że trzeba się dopytać, jakich metod on używa - powiedział krajowy konsultant w dziedzinie psychoterapii, psychiatra i seksuolog.

Jeżeli ktoś będzie nazywa się psychoterapeutą, albo stosuje psychoterapię, a nie powinien, to wtedy wchodzi Kodeks karny - dodał.

Uzależnienie od pornografii to jeden z poważniejszych obecnie problemów

Uzależnienie dorosłych jest bardzo poważnym problemem. U dzieci nie jest tak łatwo rozpoznać, czy dziecko rozwija się prawidłowo. 16-latek, który masturbuje się kilka razy dziennie może być w normie rozwojowej. Natomiast średnia wieku pierwszego kontaktu z pornografią to 11 rok życia, to są akurat badania ze Stanów Zjednoczonych. To bardzo wcześnie - powiedział gość Roberta Mazurka.

Problemem jest, że osoby w wieku dawnym gimnazjalnym korzystają z pornografii, żeby regulować swoje emocje i wiedzą, dlaczego to robią - dodał.