Kampania wyborcza to festiwal obietnic - nie ukrywała w Porannej rozmowie w RMF FM Mirosława Nykiel, posłanka Koalicji Obywatelskiej i kandydatka tej formacji do Parlamentu Europejskiego. Przyznała, że rząd Donalda Tuska nie zdążył spełnić części z zapowiadanych "stu konkretów na sto dni". "Trochę dłużej to potrwa, ale spełnimy obietnice" - mówiła.

Nykiel: Kolejny raz zainteresowaliśmy świat nami

Robert Mazurek pytał Mirosławę Nykiel o niedzielne wybory do europarlamentu, którymi Polacy niespecjalnie się ekscytują. To prawda, dlatego codziennie rozmawiam z ludźmi, przekonuję, że te wybory są ogromnie ważne, w ogóle każde wybory - podkreślała posłanka.

Wolności nigdy dosyć, to jest prawo wolności, święto demokracji. 15 października zainteresowaliśmy świat nami kolejny raz i pokazaliśmy, że możemy. Bardzo zaimponowaliśmy nie tylko w Europie, ale i na świecie - mówiła Nykiel.

Nykiel: Średnio mnie ekscytuje emerytura w PE

Posłanka zapewniała, że po 20 latach w polskim parlamencie wcale nie marzy o unijnej emeryturze. Emeryturę już mam. Proszę nie mówić, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Nigdy nie zrobiłam nic, co by udowadniało tezę, że idę do Parlamentu Europejskiego po emeryturę. Średnio mnie to ekscytuje - podkreśliła Nykiel.

Posłowie nie mają prawa zrobić progresu, iść dalej? Każdy ma święte prawo do takich wyborów - mówiła, pytana o to, że co piąty poseł KO kandyduje do europarlamentu.

Nykiel: Trochę to potrwa, ale spełnimy obietnice

Prowadzący pytał posłankę, czy ludzie nie dopominają się obiecanego wprowadzenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. W ten sposób nikt nie mówi, nie stawia problemu - stwierdziła.

A co z innymi obietnicami? Sto konkretów spełniamy, nie jest to łatwe. Budżet i sprawy państwa są w kiepskim stanie po rządach PiS-u. Nie chcieliśmy zawieść i nie zawiedziemy - mówiła Nykiel. Nie ukrywała, że "kampania to festiwal obietnic" i czas, by przedstawić program. Trochę dłużej to potrwa, ale spełnimy obietnice - mówiła.

Odblokowaliśmy środki z KPO, 600 miliardów. Po tym jak poprzednicy zniszczyli cały system prawny, musieliśmy dogadać się z Europą - stwierdziła.

Nykiel o zniesieniu zakazu handlu w niedziele

Z sondaży wynika, że Polacy w większości wcale nie marzą o przywróceniu wolnego handlu w niedziele. Jak powiedziała posłanka, nie marzą o tym także handlowcy.

Spotkaliśmy się jako prezydium komisji gospodarki i rozwoju i rozmawialiśmy ze środowiskami handlowców i oni średnio chcą, bo zainwestowali dużo pieniędzy w przeniesienie handlu na piątek i sobotę - mówiła.

Nykiel: To płot, a nie mur

Dopytywana, dlaczego głosowała przeciwko murowi na wschodniej granicy, posłanka stwierdziła, że "to płot, a nie mur", w dodatku rząd PiS nie cieszył się wówczas zaufaniem.

Przyznała natomiast, że tak jak szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który przyznał to publicznie, myliła się co do konieczności powstania WOT. Jestem w stanie powiedzieć przepraszam, wycofujemy się z tego, Wojska Obrony Terytorialnej są potrzebne - powiedziała.

Nykiel: Nigdy nie dałam plamy w polityce

Nigdy nie dałam plamy w polityce, służę Polsce od wielu lat, jestem odpowiedzialnym politykiem. Walczę o prawa kobiet - powiedziała posłanka, pytana w czym jest lepsza od Borysa Budki, czy Łukasza Kohuta, z którymi znalazła się na wspólnej liście wyborczej do europarlamentu.

Wybory do PE odbędą się w niedzielę 9 czerwca.