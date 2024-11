"Jeżeli przyszła amerykańska administracja dostrzeże jakąś sposobność, by wejść w relacje interesów z Polską, to kontakty będą kwitły, będą wyglądały jak zawsze dobrze" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Leszek Miller, pytany o przyszłe relacje na linii Warszawa-Waszyngton. Gość Roberta Mazurka podkreślał, że amerykański prezydent elekt wielokrotnie mówił o szybkim zakończeniu wojny w Ukrainie i "on do tego doprowadzi, bo będzie chciał, żeby w podręcznikach historii było to zapisane". Były premier powiedział też, że w wyborach prezydenckich w Polsce poprze Rafała Trzaskowskiego.

Miller: Sentymenty mają znaczenie, ale najważniejsze to interesy Piotr Szydłowski / RMF FM Relacje polsko-amerykańskie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie Donald Trump - tak kilka dni temu zdecydowali Amerykanie. Kandydat republikanów pokonał kandydatkę demokratów Kamalę Harris. Robert Mazurek na początku Porannej rozmowy pytał swojego gościa o przyszłe kontakty Polski z nową administracją USA. Jeżeli przyszła amerykańska administracja dostrzeże jakąś sposobność, by wejść w relacje interesów z Polską, to kontakty będą kwitły, będą wyglądały jak zawsze dobrze - powiedział Leszek Miller. Sentymenty trochę mają znaczenie, ale najważniejsze są interesy - dodawał. Wojna w Ukrainie Byłego premiera pytaliśmy też o zakończenie wojny w Ukrainie. Czy dla Donalda Trumpa będzie to istotna sprawa? Amerykański prezydent elekt wielokrotnie mówił o szybkim zakończeniu wojny w Ukrainie i on do tego doprowadzi, bo będzie chciał, żeby w podręcznikach historii było to zapisane - odpowiedział Leszek Miller. Miller wskazał też na publikacje amerykańskiej prasy, które sugerują, że Ukraina może stracić zajęte przez Rosję tereny i nie wejdzie do NATO, a jej bezpieczeństwo miałoby być gwarantowane przez Zachód i Rosję. Przyszłość lewicy Podczas Porannej rozmowy padło też pytanie o polską scenę polityczną, w tym o przyszłość lewicy w Polsce. Miller ocenił rok rządów Lewicy jako bez znaczenia, wskazując na ograniczony wpływ partii na politykę krajową. Lewica jest w tym rządzie tylko z powodu arytmetyki sejmowej, to trzeba wyraźnie powiedzieć - dodał. Były premier podkreśla, że lewica powinna zacząć od zmiany kierownictwa, aby uniknąć marginalizacji i znalezienia się pod progiem wyborczym.