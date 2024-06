​Gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska. Zapytamy go o to, komu będzie przysługiwał bon energetyczny oraz o ile wzrosną nasze rachunki za energię.

Mikołaj Dorożała / Paweł Supernak / PAP

Od 1 lipca będą obowiązywały nowe, wyższe stawki za energię.

Mikołaja Dorożałę, wiceministra klimatu i środowiska zapytamy o ile - realnie - wzrosną nasze rachunki za energię, komu będzie przysługiwał bon energetyczny.

Zapytamy też o to, co zrobić z piecami na gaz, do których montażu, jeszcze do niedawna zachęcał polski rząd, a teraz zgodnie z unijnymi wytycznymi do 2040 r. trzeba się ich pozbyć.

Zapytamy też o konny transport nad Morskie Oko i audyt w Lasach Państwowych.

Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!