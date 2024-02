Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Michał Dworczyk, były szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. Z politykiem Prawa i Sprawiedliwości omówimy m.in. jego poniedziałkowe zeznania przed sejmową komisją śledczą ds. wyborów korespondencyjnych.

Michał Dworczyk / Paweł Supernak / PAP

Porozmawiamy ponadto o kwietniowych wyborach samorządowych. Czy kandydat PiS na prezydenta Warszawy Tobiasz Bocheński ma jakiekolwiek szanse w starciu z obecnym włodarzem stolicy Rafałem Trzaskowskim? Jaki pomysł na kampanię ma Prawo i Sprawiedliwość, które stopniowo, od wyborów parlamentarnych 15 października, traci w sondażach?

Posła PiS zapytamy także o to, czy Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe potrzebują większej, niż dotychczas, ochrony prawnej, oraz o to, czy należałoby wprowadzić istotne ograniczenia, jeśli chodzi o możliwość organizacji Parad Równości. W tym tygodniu Sejm ma się zająć obywatelskimi projektami ustaw, które dotyczą między innymi tych kwestii.

