Marcin Przydacz o sprawie prokurator Ewy Wrzosek

Marcin Przydacz był pytany także o sprawę prokurator Ewy Wrzosek, której wnioski do sądów, mających zablokować działania PiS ws. mediów publicznych, miały powstać poza prokuraturą. Skandaliczna sytuacja pod wieloma względami. Jeśli miałoby być tak, że dla polskiego prokuratora pisma pisze kancelaria adwokacka, to znaczyłoby, że jeśli ma się dobrego adwokata, z dobrymi dojściami, to każdy mógłby sobie z taką prokurator załatwić, co chce - ocenił Przydacz.

Prokurator i adwokat zwykle stoją po dwóch stronach barykady. Tu adwokaci nie tylko pomagali pani prokurator, co wręcz zostały te dokumenty wcześniej przygotowane w kancelarii adwokackiej, wydrukowane na ich sprzęcie - mówił gość RMF FM. Jeśli tak było, doszło do popełnienia przestępstwa. Adam Bodnar powinien w trybie pilnym podjąć postępowanie wewnętrzne i wyciągnąć konsekwencje - podkreślił Przydacz.