Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Marcin Przydacz z Prawa i Sprawiedliwości.

Marcin Przydacz / Michał Dukaczewski / RMF FM

Porozmawiamy o wyścigu o fotel prezydenta, jak będzie przebiegać walka o głosy wyborców prowadzona przez Karola Nawrockiego - kandydata wspieranego przez PiS. Kiedy powinien zrzec się funkcji prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, jakie ma szanse na zwycięstwo i co zrobi, by zdobyć głosy wyborców niezdecydowanych?

Zapytamy też o to, kto zapłaci za jego kampanię i w jaki sposób ma uchodzić za niezależnego, będąc ideologicznie blisko narracji PiS.

