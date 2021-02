Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceprezes Porozumienia, Marcin Ociepa. Naszego gościa zapytamy o to, czy ktoś chce ukraść Porozumienie Jarosławowi Gowinowi? Co dalej z członkami rządu z Porozumienia, zawieszonymi przez partię – czy wyrzucenie ich z rządu to warunek sine qua non dla dalszych losów koalicji Zjednoczonej Prawicy?

Marcin Ociepa /Rafał Guz /PAP

