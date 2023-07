To były śmieci, które przez kilka ostatnich lat powinny zostać zutylizowane - mówi sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński, pytany o to, czyje śmieci paliły się w Zielonej Górze. Jak podkreśla, z powodu zaniechań PiS nie zostały one zutylizowane. W 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny nakazał utylizację tych śmieci. I od tego czasu rząd PiS mając wszelkie narzędzia, nic z tym nie zrobił – zaznaczył.

Na stwierdzenie, że to starosta Zielonej Góry z PO w 2012 roku wydał zezwolenie na składowanie śmieci, gość Piotra Salaka odpowiedział: i co to ma za znaczenie. "Wydane zostało zezwolenie (...). Po roku, czy po dwóch latach stwierdzono, że jest to użytkowane niezgodnie z tym zezwoleniem i wtedy powinno się reagować. Ale wtedy rządził już PiS. Od 2015 roku rządzi PiS. Ostatnie osiem lat w Polsce rządzi PiS i to oni doprowadzili do tego, że do Polski jadą śmieci z całego świata i do tego, że mamy do czynienia z taką katastrofą" - powiedział.

Czy będziecie w tej sprawie domagać się wyjaśnień również od swoich ludzi? "Oczywiście, jeżeli tam będzie jakakolwiek wina naszych ludzi. Ale nie dostrzegam żadnej winy ludzi, którzy wydawali to zezwolenie. Dostrzegam natomiast zaniechania ostatnich ośmiu lat".

Pakt senacki: Listy się tworzą

Na pytanie, kiedy spotkanie liderów opozycji ws. paktu senackiego poseł Marcin Kierwiński odpowiedział: wkrótce.

"Dziś spotykamy się w ramach zespołu negocjacyjnego. Mam nadzieję, że znakomitą większość niejasności wyjaśnimy i będziemy gotowi do tego, żeby odbyło się spotkanie liderów. Mam nadzieję, że w tym tygodniu zamkniemy kwestie dotyczące paktu senackiego. I mam nadzieję, że będziemy mogli ogłosić listę nazwisk. Pokażemy całe sto nazwisk jak zamkniemy prace" - tłumaczył.

Na wtorek Marta Lempart wezwała na demonstrację przed jednym z krakowskich komisariatów. Czy posłowie KO tam będą? "Nie wiem, dopiero dowiaduje się o tym wezwaniu od pana. Na pewno warto protestować przeciwko temu, co robi PiS. (...). Na pewno nie będzie tak, że pojedziemy tam całym klubem parlamentarnym. Natomiast na pewno nasi przedstawiciele tam będą. Mamy struktury w Krakowie, mamy posłów".

Czy tłumaczenia komendanta Szymczyka do pana przemawiają - zapytał Piotr Salak swojego gościa.

"Nie. (...). Pan komendant mówi, że wszystko było prawidłowo. Ja panu Szymczykowi zadaje jedno pytanie. Czy jak wysadził granatnikiem prawie pól komendy głównej to też był tak przesłuchiwany? Też kazano mu się rozebrać do naga? Też kazano mu robić przysiady? Też kazano mu kaszleć? Też otoczono go kordonem? Pan komendant nie po raz pierwszy zresztą rujnuje wizerunek polskiej policji" - stwierdził.