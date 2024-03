Gościem piątkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Porozmawiamy o tym, co dla Kościoła oznacza wybór abp. Tadeusza Wojdy na nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Dotychczasowy metropolita gdański w przeszłości dał się poznać jako konserwatysta i przeciwnik Parad Równości. Czy będzie zatem kontynuował linię swego poprzednika na tej funkcji, abp. Stanisława Gądeckiego?

Ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier / Jakub Rutka / RMF FM

Zapytamy ponadto, co wybór abp. Wojdy oznacza dla walki z pedofilią w Kościele. Czy państwowa komisja badająca przypadki tego typu przestępstw będzie mogła wreszcie liczyć na współpracę ze strony KEP?

Na piątkową rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy jak zwykle tuż po 8.00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, na interia.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!